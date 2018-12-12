كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: القمة الأوروبية لن تغير اتفاق الخروج مع بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي ردها على سؤال من نائب في الحزب الديمقراطي الحر حول ما يمكن أن تفعله الحكومة الألمانية لمواجهة حالة عدم اليقين لدى المواطنين المرتبطة بالنقاش الدائر حول إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قالت إن "بمقدورها أن تقول للناس فقط: نحن نعمل بجد من أجل ألا تصل الأمور إلى خروج بريطاني بدون اتفاق".
وكانت ميركل ذكرت في مستهل الجلسة القصيرة أن القمة، التي ستنعقد يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة، ستبحث أيضاً المقترح المقدم من الرئاسة النمساوية (الدورية للاتحاد الأوروبي) والمعروف باسم صندوق التفاوض للتقديرات المالية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط.
وكما استبعدت التوصل إلى تفاهمات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الماليات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية مايو المقبل، لكنها قالت إن القمة ستوضح بشكل أكبر هيكل المفاوضات المقبلة في هذا الشأن، وأضافت أنه بطبيعة الحال فإن هناك اختلافات كبيرة للغاية في المصالح.
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