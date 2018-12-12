كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تخطط لبناء "حي دبلوماسي" كمجمع للسفارات في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار الوزير إلى أن بلاده تتطلع لأن تمضي دول أخرى في العالم على نهج الولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين نقلتا سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي، ولذلك فقد حث فريقه على إيجاد "حلول مناسبة".
وسيشمل الحي، الذي كان يدعى البطاني الشرقي قبل الاحتلال، سفارات ومبان سكنية للعمال ومساكن السفراء.
وسيتم إنشاؤه على 10 هيكتارات في حي تالبوت الشرقي، قرب السفارة الأمريكية الجديدة.
وتم إرسال مشروع إنشاء مجمع للسفارات الجديدة مؤخراً إلى إدارة التخطيط، ولا زال قيد المراجعة من لجان التخطيط.
وتوجد حتى الآن سفارتا الولايات المتحدة وغوتيمالا في القدس بعد اعترافهما بالمدينة الفلسطينية عاصمة لإسرائيل، وذلك ضد الإجماع الدولي الذي طالب بسحب البعثات الدبلوماسية بعد ضم إسرائيل في 1980 للقدس الشرقية التي احتلتها في 1967.
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