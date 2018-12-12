كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: سنعلن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعربت الأمم المتحدة، مساء اليوم، خلال جلسة مجلس الأمن، عن أملها في تلقي ردود إيجابية من وفدي الحكومة والحوثيين على مقترحات الحل في اليمن، موضحة أن ممثلين عن الدول الراعية لدعم التسوية في اليمن سيحضرون الجلسة الختامية لمشاورات السويد غدا الخميس.
وأشارت إلى أن وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين تلقوا رسميا مسودة اتفاقات بشأن مطار صنعاء والحديدة، وإطار الحل السياسي.
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