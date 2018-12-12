كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: واشنطن ترفض طلب إسرائيل بفرض عقوبات على لبنان وجيشها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان مسؤول إسرائيلي بارز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تقدم بطلب لوزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بفرض عقوبات على لبنان، وذلك حينما التقى به في بروكسل، مطلع الأسبوع الماضي.
وكتب يانيف كوفوفيتش، المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس"، أن الولايات المتحدة وافقت على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد "حزب الله"، الأمر الذي سيفرض مصاعب على الحزب، لكن واشنطن أوضحت أن علاقاتها مع لبنان قوية، حتى على المستوى العسكري، وأنها لا تنوي إلحاق الأذى بهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية عملية درع الشمال، تحاول إسرائيل على المستويين، السياسي والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان و"حزب الله" جهة واحدة، وهو ما لم توافق عليه واشنطن.
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