كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تتعهد بتقديم استقالتها قبل الانتخابات العامة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن الانتخابات العامة في المملكة المتحدة مقررة في عام 2022.
ويرى مراقبون أن تعهد ماي بالاستقالة يعد بمثابة تنازل لخصومها داخل الحزب الذين يتمنون تغيير قيادة المحافظين لكنهم يعتبرون أن الوقت الحالي غير مناسب نظراً لأنه يأتي قبل فترة قصيرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي حال فازت ماي في تصويت اليوم، يمكنها أن تظل 12 شهراً أخرى على رأس المحافظين دون أن تتعرض لتصويت آخر بحجب الثقة.
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