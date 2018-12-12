كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تتعهد بتقديم استقالتها قبل الانتخابات العامة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت دوائر حكومية بريطانية، أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، تعهدت بتقديم استقالتها من منصبها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتواجه ماي مساء اليوم الأربعاء، تصويتاً بحجب الثقة عنها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، وفي حال تم التصويت لصالح حجب الثقة، لن يكون في مقدور ماي الاحتفاظ بمنصبها رئيساً للحكومة.

يذكر أن الانتخابات العامة في المملكة المتحدة مقررة في عام 2022.

ويرى مراقبون أن تعهد ماي بالاستقالة يعد بمثابة تنازل لخصومها داخل الحزب الذين يتمنون تغيير قيادة المحافظين لكنهم يعتبرون أن الوقت الحالي غير مناسب نظراً لأنه يأتي قبل فترة قصيرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.