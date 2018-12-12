كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: مستعدون لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم يتطرق لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد، وأكد أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، داعياً أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه المأساة الدامية.
واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.
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