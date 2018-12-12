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الكويت: مستعدون لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام باليمن

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: مستعدون لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية.
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس: "نحن على أتم الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن في أي وقت يرون انه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول إلى سلام والتوقيع على الاتفاق الذي نأمل أن يكون في دولة الكويت".

ولم يتطرق لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد، وأكد أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، داعياً أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه المأساة الدامية.

واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.

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