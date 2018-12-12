كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن

النظام الإيراني يواصل تطوير برنامجه الصاروخي مستغلا الاتفاق النووي.

وأضاف بومبيو، خلال جلسة داخل الأمم المتحدة، لبحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وملف إيران، اليوم الأربعاء، أن إيران تدعم الارهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، وتواصل إثارة الصراعات في العراق واليمن.

وأكد بومبيو، أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية، ولدى إيران أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إيران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ، مضيفا: "إذا لم نردع إيران فستكون هناك كارثة وسنعرض شعوبنا للخطر".

وتابع: "الولايات المتحدة لن تقبل بتطوير إيران صواريخ تهدد أمن المنطقة، حيث الاتفاق النووي وفر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة".

وأردف، قائلا: "أمن حلفائنا بالنسبة لترامب ضرورة وله الأولوية".