كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: هجوم ستراسبورج مبرر لبناء الجدار مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد في فرنسا، تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة: "هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي".

وتابع: "يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود" في إشارة إلى تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ونانسي بيلوسي، التي ستتولى في يناير(كانون الثاني) رئاسة مجلس النواب.

وكان الرئيس الأمريكي، استقبل الثلاثاء، في البيت الأبيض، المسؤولين وجرى بحث معمق لإقامة جدار على حدود المكسيك، والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديموقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونجرس لتمويله.

وأضاف أن "الديموقراطيين والرئيس أوباما، قدموا 150 مليار دولار لإيران ولم يحصلوا على شيء في المقابل لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليار دولار للأمن الوطني ولبناء جدار؟".

ومنفذ إطلاق النار في ستراسبورج، رجل في التاسعة والعشرين من العمر معروف لدى أجهزة الأمن بتطرفه الإسلامي، ولا يزال فاراً وتبحث عنه قوات الأمن.