كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: ندعو إيران لوقف كل تجاربها الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي، الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، داعيا إيران للتوقف عن تجاربها الصاروخيةالتي تعارض القرارات الدولية.
ودعا الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة داخل الأمم المتحدة، لبحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وملف إيران، إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ودعم الاتحاد الأوروبي مشاورات السلام اليمنية الجارية في السويد، مؤكدا ضرورة التأكد من عدم تطوير إيران أي سلاح نووي.
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