كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض إيرانية الصنع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الأمم المتحدة، على ضرورة أن تجري قنوات البيع والشراء المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها مع إيران، عبر الطرق الشرعية. وأوضحت الأمم المتحدة، خلال جلسة داخل الأمم المتحدة، لبحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وملف إيران، أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض إيرانية الصنع. التحقيق في حطام قذائف أطلقها الحوثيون نحو الرياض، منوهة إلى مواصلة جمع المعلومات والتحقيق في زيارة قام بها قاسم سليماني إلى العراق. وأشارت إلى أنه يتم مواصلة وأكدت الأمم المتحدة استمرار تحليل معلومات بشأن طائرات مسيّرة يستخدمها الحوثيون في اليمن.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على الرياض إيرانية الصنع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .