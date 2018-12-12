الإنتربول يسقط القرضاوي من قوائم المطلوبين ومكتبه يدعو لإعادة النظر في مئات المطاردين

أسقطت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة بـ “الانتربول”، يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين، من قوائم المطلوبين في النشرة الحمراء.

وأوردت شبكة الجزيرة، أن منظمة الشرطة الدولية (الانتبرول)، قررت التوقف عن ملاحقة يوسف القرضاوي، منذ 30 من شهر نوفمبر المنصرم.

وأوضح المصدر السابق، أن الانتربول إقتنع بكون طلب القبض على القرضاوي يحمل بعدا سياسيا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي سياق متّصل، عبر مكتب يوسف القرضاوي، عن فرحته بإسقاطه من قوائم الملاحقين من طرف منظمة الشرطة الدولية، وقدم شكره للذين تعاطفوا معه.

ودعا مكتب القرضاوي، في بيان له، إلى “إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم”، حسب قوله.