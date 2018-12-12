تغييرات بـ “ستاند آب” في موسمه الثالث ..البخاري يغيب ونورة الصقلي حاضرة

انطلق برنامج التنقيب عن المواهب الكوميدية “ستاند آب”، مؤخرا، في جولاته بالمدن المغربية للبحث عن مواهب تشارك في الموسم الثالث من البرنامج.

وعلم “اليوم24” أن الفنانة نورة الصقلي انضمت إلى لجنة تحكيم البرنامج، عوض يونس ميكري، لتجاور كلا من محمد الخياري، ولطيفة أحرار.

و استغنت إدارة البرنامج التلفزيوني عن طارق البخاري في تنشيط البرنامج، وعوضته بزينب صابر، التي اشتهرت بتقديمها لبرنامج “تغريدة” على القناة الأولى.

ويرافق المشاركين على مستوى التأطير الفنانان الكوميديان صويلح وجواج، كما انضم سفيان نعوم، الفائز بلقب الموسم الماضي، إلى فريق البرنامج ليرافق المتبارين في الكواليس.

يذكر أن برنامج “ستاند آب”،على القناة الأولى، حقق في موسه الماضي رقما قياسيا في عدد المشاهدين الذي بلغ 5.4 ملايين مشاهد.