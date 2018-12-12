الشيخة تراكس” ترد على اتهامها بالظهور في فيديو مخل بالحياء”

11ردت الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء، المشهورة بلقب “الشيخة تراكس”، أمس الثلاثاء، على من اتهمها بالظهور في مقطع فيديو مخل بالحياء منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها ليست هي التي تظهر فيه.

وشاركت “تراكس” تدوينة، على موقع التواصل الاجتماعي، توضح فيها أنها غير معنية بالفيديو المنتشر، إذ جاء فيها: “ضربتو بيا الطر وأنا شي ما درتو ، كلشي فيا يهضر، كحل الرأس كي ندير معاه، الناس تدوي واش هيا ولا ماشي هيا … وفالواقع رَآه ماشي هيا ولي معندو عينين يدير عشرة ويحل ودنيه ويدقق الشوف”.

وأضافت “تراكس”: “كفاكم تشهيرا وظلما وبهتانا فالقانون لا يحمي المغفلين، فعلا المغرب هو البلد الوحيد اللي كتسمع فيه شي حوايج على نفسك أنت معارفهمش”.

يذكر أن “الشيخة تراكس” أثارت ضجة، مؤخرا، بسبب خلافها مع مجموعة فايسبوكية، ورفعت ضد أحد أعضائها دعوى قضائية بتهمة التشهير، قبل أن تتنازل عنها وتقبل اعتذاره.