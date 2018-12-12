فنانات يتأسفن لما آل إليه وضع رواد الفن المغربي-فيديو

يعيش فنانون مغاربة وضعية اجتماعية مزرية تجعلهم في وضع لا يحسدون عليه، الأمر الذي دفع بـ”اليوم24″ إلى طرح الموضوع على زميلاتهن المغربيات في الميدان، اللواتي حضرن افتتاح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، أول أمس الإثنين.

وأبدت فاطمة بوجو أسفها للوضعية الاجتماعية التي آل إليها بعض رواد الفن بعد سنوات من العطاء، متمنية أن تنفتح الجهات الخاصة على الميدان الفني من أجل المساهمة في الإنتاج لتجاوز مثل هذه الوضعيات.

من جهتها، عبرت أمل عيوش عن آلمها لما أصبحنا نسمعه يوميا عن وضعية الفنانين المغاربة، متمنية أن يحظى الفنان بمساعدات مثلما هو الحال عليه في الدول المتقدمة..

وكان للفنانة مريم باكوش رأي آخر حول الوضع الذي وصل إليه بعض الفنانين من الرواد، واعتبرت أنهم لم يحسنوا التخطيط عندما كانوا يكسبون المال في فترة بزوغ نجمهم.

يذكر أن عددا من الفنانين المغاربة يشتكون من الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه بعد سنوات من العطاء.