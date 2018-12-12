“الغافولي يعود للمسة الأمازيغية في “باهرة باهرة

يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإصدار عمل جديد بعنوان “باهرة باهرة”، يحاول من خلاله تكرار النجاح نفسه الذي حققته أغنيته “حبينو”.

واختار الغافولي لأغنيته الجديدة، التي يصدرها في مطلع السنة المقبلة، لمسة أمازيغية، مثل أغنيته السابقة “حبينو”، لكنها ستكون مختلفة في جانب التوزيع.

جديد الغافولي هو من كلمات وألحان أنور مقدور، وتوزيع نوح العبدي، فيما الكليب من إخراج حسن الكورفتي.

يذكر أن الغافولي حقق نجاحا كبيرا بأغنيته “حبينو”، والتي تجاوزت عتبة 66 مليون مشاهدة على موقع “يوتوب”.