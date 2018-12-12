يستعد الفنان زكرياء الغافولي لإصدار عمل جديد بعنوان “باهرة باهرة”، يحاول من خلاله تكرار النجاح نفسه الذي حققته أغنيته “حبينو”.
واختار الغافولي لأغنيته الجديدة، التي يصدرها في مطلع السنة المقبلة، لمسة أمازيغية، مثل أغنيته السابقة “حبينو”، لكنها ستكون مختلفة في جانب التوزيع.
جديد الغافولي هو من كلمات وألحان أنور مقدور، وتوزيع نوح العبدي، فيما الكليب من إخراج حسن الكورفتي.
يذكر أن الغافولي حقق نجاحا كبيرا بأغنيته “حبينو”، والتي تجاوزت عتبة 66 مليون مشاهدة على موقع “يوتوب”.
شكرا لقرائتكم خبر عن “الغافولي يعود للمسة الأمازيغية في “باهرة باهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .