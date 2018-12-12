كتاب "فلسفة التنوير" يفوز بجائزة أفضل ترجمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاز كتاب "فلسفة التنوير"، للفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر، اليوم الأربعاء، على "جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي" في دورتها الرابعة المُقامة في الدوحة، وذلك بالمرتبة الأولى ضمن فئة "الترجمة من الألمانية إلى العـربية".

وقد ترجم الكتاب إبراهيم أبو هشهش، وأصدره باللغة العربية "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات". وتعد هذه الجائزة عالمية، ويشرف عليها مجلس أمناء ولجنة تسيير ولجان تحكيم مستقلة، وتهدف إلى تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح.

وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد أصدر كتاب فلسفة التنوير ضمن سلسلة "ترجمان" التي تعدها وحدة ترجمة الكتب في المركز. وتعد هذه الجائزة الثانية التي تحصدها كتب المركز العربي بعد فوز كتاب "زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية"، للكاتب الفرنسي برتران بديع، والذي ترجمه من الفرنسية إلى العربية جان ماجد جبور، في الدورة الثالثة للجائزة.

ويسعى "المركز العربي" في سياق رسالته الفكرية وفي إطار نشاطه العلمي والبحثي من خلال سلسلة "ترجمان" إلى تعريف قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية بالإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج الوطن العربي، عن طريق الترجمة الأمينة والموثوقة والمأذونة للأعمال والمؤلفات الأجنبية (الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية) الجديدة، أو ذات القيمة المتجددة في مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية عامة، وفي العلوم الاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة.

كما يطمح إلى الإسهام في تعزيز رسالته الهادفة إلى إذكاء روح البحث والاستقصاء والنقد في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتطوير الأدوات والمفاهيم، وآليات التراكم المعرفي، والتأثير في الحيز العام؛ من أجل خدمة النهوض الفكري والتعليم الجامعي والأكاديمي. ومن الجدير بالذكر أن المركز قد ترجم نحو ستين كتابًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن هذه الكتب عدد كبير، يُعدّ من أمهات الكتب في العلوم الاجتماعية والإنسانية.







