عكا: تشييع جنازة ضحية جريمة القتل إيمان عوض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شيعت جماهير غفيرة من عكا وخارجها مساء اليوم، الأربعاء، جثمان ضحية جريمة القتل إيمان خميس أحمد عوض (27 عاما).
وانطلقت الجنازة من منزل أهل الفقيدة، نحو مسجد الجزار حيث أقيمت الصلاة على روحها قبل مواراة جثمانها الثرى في المقبرة الشرقية.
وتخيم أجواء من الحزن على عكا منذ وقوع الجريمة أمس، الثلاثاء، بعد العثور على جثة الضحية داخل شقتها وعليها أثار طعن وعنف.
ومددت محكمة الصلح في وقت سابق اليوم، الأربعاء، اعتقال زوج الضحية حتى يوم الإثنين بشبهة ضلوعه في الجريمة.
وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق وهوية المشتبهين وذلك لغاية يوم 18.12.2018.
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