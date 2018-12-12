ترامب يرى أن هجوم ستراسبورغ يعزز مطلب بناء الجدار مع #المكسيك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء ان عملية إطلاق النار في سوق للميلاد في فرنسا تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة "هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي".

وتابع "يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود" في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي ونانسي بيلوسي التي ستتولى في كانون الثاني/يناير رئاسة مجلس النواب.

وكان الرئيس الأميركي استقبل الثلاثاء في البيت الابيض الابيض المسؤولين وجرى بحث معمق لاقامة جدار على حدود المكسيك والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديموقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

وأضاف أن "الديموقراطيين والرئيس أوباما قدموا 150 مليار دولار لايران ولم يحصلوا على شيء في المقابل لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليار دولار للامن الوطني ولبناء جدار؟".

ومنفذ إطلاق النار في ستراسبورغ رجل في التاسعة والعشرين من العمر معروف لدى أجهزة الامن بتطرفه الاسلامي، ولا يزال فارا وتبحث عنه قوات الامن. وقد ولد في ستراسبورغ وهو من أصحاب السوابق.