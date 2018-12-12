انت الان تتابع «رفضت تقول كانت فين فقتلوها».. لغز جريمة فتاة إمبابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ياسر عبيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ م

أرشيفية

لم تعلم الفتاة العشرينية أنها ستنتهي حياتها على يد شقيقها وعمه عقب قيامها بترك المنزل لفترة وعند عودتها بادر شقيقها وعمه بسؤالها، ولكنها رفضت الإفصاح عن المكان الذي وجدت فيه حتى انهالا عليها بالضرب المبرح وتطور الأمر إلى استخدام صاعق كهربائي وصعْقها في أماكن متفرقة من جسدها حتى فقدت الوعي، إلى أنْ فارقت الحياة عقب وصولها إلى مستشفى إمبابة العام. أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة صعق فتاة حتى الموت على يد شقيقها وعمه بسبب مغادرتها المنزل.

البداية كانت بتلقي إخطار من مستشفى إمبابة العام بوصول فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا مصابة بحروق متفرقة بالجسد وادعاء أسرتها إصابتها بصاعق كهربائي واشتباه الأطباء جنائيا، في الوفاة، على الفور شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة. أشارت التحريات إلى أن الفتاة