تونسيات في داعش.. من الدفاع عن المرأة إلى القتال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مهمة التونسيات في داعش استقطاب النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتوصيل السلاح والمال.. و«فاطمة الزواغي» أخطر الكوادر في تنظيم داعش الإرهابي

انضمت أعداد كبيرة من نساء تونس لداعش والعديد من التنظيمات المتشددة داخل البلد العربي أو خارجه، ليشكل ذلك ظاهرة استثنائية في دولة عربية، لطالما نجحت في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحققت التكافؤ التام بين الرجال والنساء في الهيئات المنتخبة، وعلى مستوى الحقوق، وكان آخر تلك التوجهات صدور قانون يقر بالمساوة في الميراث بين الرجل والمرأة، ويحاول هذا التقرير التعرف على الدوافع وراء انضواء أعداد كبيرة من نساء تونس لعدد من التنظيمات المتشددة دينيا، والتعرف على طبيعة مهامهم، إلى جانب عما إذا كان مثل انتقاصا من حقوق المرأة.

700 تونسية في داعش لم يقتصر نجاح داعش في تونس على ضم أعداد كبيرة من الذكور، بل شملت مهامه كذلك جذب أعداد كبيرة من النساء، التي تشتهر بكونها في طليعة الدول الداعمة لحقوق المرأة في العالم العربي، ليشكل ذلك مفارقة في الكيفية التي نجح بها التنظيم المتشدد في اختراق المجتمع التونسي، الذي تشكل فيه الناشطات

700 تونسية في داعش لم يقتصر نجاح داعش في تونس على ضم أعداد كبيرة من الذكور، بل شملت مهامه كذلك جذب أعداد كبيرة من النساء، التي تشتهر بكونها في طليعة الدول الداعمة لحقوق المرأة في العالم العربي، ليشكل ذلك مفارقة في الكيفية التي نجح بها التنظيم المتشدد في اختراق المجتمع التونسي، الذي تشكل فيه الناشطات النسويات جبهة فاعلة، للدفاع عن تمتعهن بحقوقهن كاملة. وتشير الإحصائيات الصادرة عن مراكز بحثية، إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف امرأة تنشط في جبهات القتال في سوريا والعراق ضمن صفوف التنظيم، بينهن 700 تونسية، وهو الرقم الذي تطابق مع ما ذكرته وزيرة المرأة التونسية السابقة سميرة مرعي، أمام البرلمان من دون إعطاء تفاصيل. وأشار تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة، إلى أن أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما، يقاتلون مع تنظيمات متطرفة خاصة في ليبيا وسوريا والعراق، وحسب شهادات لتونسيات انضممن لـداعش، تباينت دوافع الانضواء تحت راية التنظيم، لتتضمن أسباب لها علاقة بالتأثّر بعائلاتهم، محاربة النسويات اللاتي تتمتعن بحقوقهن كاملة في تونس، ظروف اقتصادية واجتماعية اضطررن على أثرها للعمل داخل هذه التنظيمات، وأشارت هذه الشهادات المتنوعة إلى أن العنصر النسائي، بشكل عام، مثل عامل جذب مهم لهذه التنظيمات المتشددة، لاستغلالهن كزوجات للذكور في التنظيم، وخلق جيل جديد من المتشددين. مهام التونسيات في داعش مهام التونسيات في داعش يبرز من بين نساء تونس اللواتى انضممن لـداعش، اسم فاطمة الزواغي، 24 عاما، والتى ارتقت داخل كوادر داعش لتصير قيادية نافذة داخل التنظيم، قبل أن ينجح الأمن التونسي في القبض عليها من منزل، تختبئ فيه داخل أحد أحياء المدن التونسية، بعد تنفيذها لبعض المهام التنظيمية. وبدأت قصة ارتباط "الزواغي" بالأفكار الجهادية في سنوات دراستها الأولى كتلميذة، قبل أن تنخرط في صفوف تنظيم أنصار الشريعة، بعد الثورة التونسية، لتصبح المسؤولة الإعلامية للتنظيم، وتدير عشرات الصفحات على الشبكات الاجتماعية، وتنجح في جذب مئات النساء إلى التنظيمات المتشددة. وامتدت مهام الفتاة، التي انتقلت بعد ذلك، للعمل في كتيبة عقبة بن نافع، إلى بعث مواقع جديدة للإرهابيين، السيطرة على المساجد في الأحياء الشعبية، إرسال تونسيين إلى سوريا والعراق، إرسال الأسلحة إلى الإرهابيين، وفقا لاعترافاتها أمام الأمن التونسي، مشيرة إلى أن توسع مهامها ارتبط بالعلاقة الخاصة والمباشرة مع خالد الشايب الجزائري، المكنى بـ"لقمان أبو صخر"، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. إرث نسوية الدولة في تونس إرث نسوية الدولة في تونس لم يشكل انضواء مئات النساء فى تونس إلى داعش، عاملا مؤثرا على حقوق المرأة التونسية، التي اكتسبتها كأحد الحقوق التاريخية، منذ ولاية أول رئيس للبلاد، الحبيب بو رقيبة، الذي أصدر سلسلة تشريعات قانونية كان أبرزها إلغاء تعدد الزوجات واستبدل الطلاق بالطلاق المدني إلى جانب حماية حق المرأة في العمل والسفر وامتلاك أعمالها الخاصة. ولم تستجب السلطات في تونس، للضغوط من هؤلاء النساء اللاتي انضممن لداعش وطالبن تحت دعاوى دينية وشرعية بإلزام النساء بالحجاب، ومنعهن من المساوة بالراجل في العمل والسفر إلى جانب حقوقها السياسية. ويرتبط هذا الحفاظ على هذه المكتسبات التاريخية لحقوق المرأة التونسية، بالدور الفاعل للجبهات النسوية في تونس، التي كافحت من بعد الثورة، في الحفاظ على إرث نسوية الدولة، وتضمينه في الدستور الجديد، إلى جانب الدفع به نحو المزيد من الحقوق الرسمية.

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