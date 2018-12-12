انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل «العين» بافتتاح مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ م

أعلن زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ويلنجتون النيوزيلندى فى النسخة الخامسة عشرة لكأس العالم للأندية والمقامة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري علي ملعب استاد هزاع بن زايد بنادى العين. وجاء تشكيل العين كالآتي: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: مهند سالم العنزي - وإسماعيل أحمد - ومحمد أحمد غريب. خط الوسط: تسوكاسا شيوتاني - وأحمد برمان - ومحمد عبدالرحمن - وحسين الشحات - وتونجو دومبيا. خط الهجوم: جمال معروف - وكايو لوكاس.

فيما جاء تشكيلة فريق ويلينجتون النيوزيلاندي: باسالاي، وجويلي، وهيلاير، واليتش، وستشريرفيرس، وكاميرون، وباركيا، وبيفين، وسينكلير، وواتسون، وكلافام. يذكر أن فريق العين الإماراتي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري الدولة المنظمة للبطولة، وهي الإمارات العربية المتحدة، علمًا بأن فريق العين