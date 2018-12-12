أمريكا تخطط لمعاقبة قراصنة صينيين بسبب حقوق الملكية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد أن هدأت حدة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا مؤخرًا تخطط إدارة ترامب لاتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى اتهام الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية من شركات تكنولوجيا أمريكية.

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في وقت سابق من الشهر الجاري، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، على هامش قمة العشرين، وتوصل إلى هدنة فيما يتعلق بالحرب التجارية التي اندلعت بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن التوترات بين واشنطن وبكين عادت للسطح مرة أخرى بعد أن ألقى القبض على مسؤولة بارزة في إحدى الشركات الصينية، كما أشار عدد من المصادر إلى أن وزارة العدل الأمريكية من المرجح أن تصدر لائحة اتهام لعدد من القراصنة هاجموا شركات تكنولوجيا أمريكية، تعتقد أنهم يعملون لصالح وكالات المخابرات الصينية.

وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى أن وزارة العدل كانت تخطط للكشف عن عدد من المعلومات حول عمليات التجسس الصينية، وإصدار لوائح الاتهام، إلا أنها علقت هذه الخطط، حسب أحد الأشخاص. وتشمل بعض الإجراءات المتوقعة إزالة السرية عن بعض المعلومات الأمريكية المتعلقة بأنشطة التجسس الصينية. تأتي هذه الخطوات الصارمة في الوقت

وأشارت شبكة "بلومبرج" إلى أن وزارة العدل كانت تخطط للكشف عن عدد من المعلومات حول عمليات التجسس الصينية، وإصدار لوائح الاتهام، إلا أنها علقت هذه الخطط، حسب أحد الأشخاص. وتشمل بعض الإجراءات المتوقعة إزالة السرية عن بعض المعلومات الأمريكية المتعلقة بأنشطة التجسس الصينية. تأتي هذه الخطوات الصارمة في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة السعي وراء عقد هدنة مع الصين بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من البلدين على بضائع بعضهما البعض. وتحاول إدارة ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري حول السيارات والمنتجات الزراعية وقضايا أخرى، حتى في الوقت الذي تعهدت فيه بمواصلة مكافحة ما تقول إنه جهود صينية مكثفة مستمرة لسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية. الصين تحظر بيع هواتف أبل.. هل تنجح في أخذ ثأر هواوي؟ وتحدث نائب رئيس مجلس الدولة الصينى ليو هو، ووزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر هاتفيًا صباح اليوم بتوقيت بكين لتبادل وجهات النظر حول خارطة طريق للمفاوضات. يذكر أن لايتايزر مكلف بالتوصل إلى اتفاق حول التغييرات الهيكلية للنموذج الاقتصادي للصين بحلول الأول من مارس. إلا أن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع الصين، غالبًا ما يصاحبها إجراءات صارمة ضد بكين بشأن القضايا ذات الصلة. وذكرت الشبكة أنه في اليوم الذي كان يتناول فيه ترامب الطعام مع الرئيس الصيني في بيونس آيرس في قمة مجموعة العشرين الأخيرة، خططت الولايات المتحدة مع السلطات الكندية عملية القبض على مينج وانتشو المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، متهمة إياها بمساعدة الشركة على تجاوز العقوبات المفروضة على إيران. كيف تنتقم الصين من القبض على ابنة مؤسس «هواوي»؟ ووافق قاض كندي أمس الثلاثاء، على إطلاق سراح مشروط لوانتشو، التي أوقفت في فانكوفر في الأول من ديسمبر الجاري، مقابل كفالة تقدر بنحو 10 ملايين دولار كندي. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المسألة إن التحركات الأمريكية الأخيرة، جاءت بعد سلسلة من المناقشات داخل إدارة ترامب حول فرض عقوبات على كيانات صينية، تم ضبطها تسرق حقوق الملكية الفكرية الأمريكية في الهجمات الإلكترونية. ومن المتوقع أن تعتمد الخطة التي يجري مناقشتها على أمر تنفيذي أصدرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في "أنشطة خبيثة على الإنترنت". إلا أن "بلومبرج" أشارت إلى أن ذلك أثار جدلًا حادًا بين مسؤولي الإدارة، حيث قال منوشين، الذي يتمتع بالسلطة القضائية على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، إنها قد تعوق الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين. هل كذب ترامب على شعبه في الاتفاق التجاري مع الصين؟ وإذا اختارت الإدارة المضي قدمًا في خططها، فسيكون بإمكانها الاستيلاء على أو تجميد أصول الشركات الصينية التي يتم ضبطها تسرق حقوق الملكية الفكرية لشركات أمريكية، وقد تمنعهم أيضًا من التعامل مع الشركات الأمريكية. ويسلط النقاش الدائر حول هذه الخطط، الضوء على الكيفية التي تتطلع بها إدارة ترامب إلى زيادة الضغط على بكين من خلال إجراءات تتجاوز الرسوم الجمركية. وواجه الرئيس انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مايو الماضي، بعد أن تدخل لوقف قضية وزارة التجارة الأمريكية ضد شركة "زد تي إيه" الصينية، بناء على طلب من الرئيس الصيني.

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