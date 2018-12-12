الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف كل تجاربها الصاروخية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا الاتحاد الأوروبي، إيران لوقف كل تجاربها الصاروخية، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن برنامج إيران النووى. وأعلن الاتحاد الأوروبى التزامه بالاتفاق النووى مع إيران، مضيفا: “ندعو إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة”.

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