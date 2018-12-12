ماي تتعهد بتقديم استقالتها قبل الانتخابات العامة المقبلة

ذكرت دوائر حكومية بريطانية، أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، تعهدت بتقديم استقالتها من منصبها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتواجه ماي مساء اليوم الأربعاء، تصويتاً بحجب الثقة عنها كزعيمة لحزب المحافظين الحاكم، وفي حال تم التصويت لصالح حجب الثقة، لن يكون في مقدور ماي الاحتفاظ بمنصبها رئيساً للحكومة.

يذكر أن الانتخابات العامة في المملكة المتحدة مقررة في عام 2022.

ويرى مراقبون أن تعهد ماي بالاستقالة يعد بمثابة تنازل لخصومها داخل الحزب الذين يتمنون تغيير قيادة المحافظين لكنهم يعتبرون أن الوقت الحالي غير مناسب نظراً لأنه يأتي قبل فترة قصيرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حال فازت ماي في تصويت اليوم، يمكنها أن تظل 12 شهراً أخرى على رأس المحافظين دون أن تتعرض لتصويت آخر بحجب الثقة.