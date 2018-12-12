واشنطن بوست: اتساع الهوة بين ترامب والاستخبارات الأمريكية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الهوة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومجتمع الاستخبارات الأمريكى تزداد اتساعا حول القضايا الرئيسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لا يزال يرفض أحكام وكالات الاستخبارات على جبهات السياسة الخارجية المهمة، مما أدى إلى وضع أصبح فيه محللو الاستخبارات يرون فيه بشكل متزايد فجوات مؤرقة بين التصريحات المعلنة للرئيس والحقائق التى تقدم بشكل يومى عن أحداث العالم، بحسب ما قال مسئولون سابقون وحاليون.

وتوضح الصحيفة أن هذا النمط أصبح مصدر قلق متزايد لكبار مسئولى الاستخبارات الأمريكية الذين كانوا يأملون أن ترامب سيصبح بعد أن يستقر فى المنصب، أقل عداء لعملهم وأكثر تقبلا للمعلومات التى تنفق وكالات الاستخبارات ملايين الدولارات عليهم وأحيانا تخاطر بالأرواح فى سبيل جمعها.

لكن بدلا من ذلك، فإن عدم الثقة الرئاسية التى بدا مرتبطا من قبل بشكل أساسى بتقييمات مجتمع الاستخبارات بقضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016، قد انتشرت إلى مجموعة من القضايا العالمية، من بينها استعداد كوريا الشمالية للتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية وطموحات إيران النووية والإقليمية ووجود التغير المناخى العالمى وتداعياته.

ويقول مسئول بالاستخبارات الأمريكية إن هناك حالة من الإحباط غير العادى، فالسى أى إيه وغيره من الوكالات يكرسون وقتا وطاقة وموارد هائلة لضمان أن يتم تقديم المعلومات الاستخباراتية الدقيقة لترامب، إلا أن عدم تأثره بهذه المواد يجعل كل هذا مضيعة.