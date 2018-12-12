وزير خارجية فنلندا: من العار أن يستمر الوضع في اليمن على ما هو عليه

أكد وزير خارجية ​فنلندا​ ​تيمو سويني​، في حديث لقناة "الجزيرة" أن "فنلندا علقت عقد صفقات أسلحة مع ​السعودية​ و​الإمارات​ احتراما لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "من العار أن يستمر الوضع في ​اليمن​ على ما هو عليه".

ولفت إلى أن "جريمة قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ سلطت الضوء على حرب اليمن وهناك فرصة سانحة لوقفها"، معتبراً أنه "لابد من توجيه اتهامات قبل إصدار قرارات بشأن المتهمين في قتل خاشقجي".

واعتبر سويني أنه "إذا ثبت تورط مسؤولين كبار في قضية خاشقجي فهم ليسوا أهلا للمسؤولية".