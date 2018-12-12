مندوب فرنسا: إيران تواصل احترامها للاتفاق النووي رغم انسحاب أميركا منه

أكد المندوب الفرنسي في ​الأمم المتحدة​ ​فرانسوا ديلاتر​، خلال جلسة ل​مجلس الأمن​، أن "​إيران​ تواصل احترامها للاتفاق النووي رغم انسحاب ​الولايات المتحدة الأميركية​ منه". ولفت ديلاتر إلى "أننا نتابع بقلق مسألة نقل الصواريخ الموجهة إلى ​اليمن​ والتي تتسبب بزعزعة الإستقرار في المنطقة".

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