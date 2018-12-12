النشرة: سقوط قتيل جراء انزلاقات وحوادث سير على طرقات النبطية تسببت بها العاصفة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "​العاصفة الثلجية​ أدت الى وقوع عدة انزلاقات و​حوادث سير​ على طرقات النبطية، بينها حادث بين ​دراجة نارية​ و​سيارة​ على طريق تول النبطية مما أدى الى مقتل ح.ع.أ وتم نقل جثته الى احد ​مستشفيات​ النبطية".

وأشار المراسل الى انه "اعتبارا من المساء تتساقط ​الامطار​ بغزارة على مناطق النبطية ​بنت جبيل​ مرجيعون و​اقليم التفاح​ بعدما لامس ​الضباب​ الكثيف الطرقات وحجب الرؤية مما ادى الى احتكاك كهربائي في بناية في النبطية الى احتراق مصعد كهربائي عملت فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني على اخماده".