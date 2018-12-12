النشرة: سقوط قتيل جراء انزلاقات وحوادث سير على طرقات النبطية تسببت بها العاصفة

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "العاصفة الثلجية أدت الى وقوع عدة انزلاقات وحوادث سير على طرقات النبطية، بينها حادث بين دراجة نارية وسيارة على طريق تول النبطية مما أدى الى مقتل ح.ع.أ وتم نقل جثته الى احد مستشفيات النبطية".
وأشار المراسل الى انه "اعتبارا من المساء تتساقط الامطار بغزارة على مناطق النبطية بنت جبيل مرجيعون واقليم التفاح بعدما لامس الضباب الكثيف الطرقات وحجب الرؤية مما ادى الى احتكاك كهربائي في بناية في النبطية الى احتراق مصعد كهربائي عملت فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني على اخماده".
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