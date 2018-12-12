قوى الأمن: توقيف مغتصب فتاة وإحالته إلى مكتب الإتجار بالأشخاص

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "بتاريخ 11/12/2018 حضرت إحدى الفتيات، لبنانية من مواليد عام 1996، الى فصيلة درك ​المريجة​ في وحدة الدرك الإقليمي وهي بحالة نفسية سيئة، وادعت أنها كانت ليل 10 -11 برفقة شخص يدعى ر. مجهول باقي الهوية، على متن سيارته بغية إيصالها الى منزلها في محلة ​حي السلم​، لكنه انحرف عن وجهته الى منطقة خلدة حيث قام باغتصابها ثم تركها في منطقة جبلية لا تعرفها".

ولفتت المديرية إلى أنه "تم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي فأكد تعرضها للإغتصاب وأذى جسدي"، مشيرة إلى أنه "نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت الفصيلة المذكورة من معرفة كامل هوية الفاعل واستدراجه الى مركز الفصيلة وهو: ر. ق. لبناني من مواليد عام 1992، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه".

وأكدت المديرية أن "الموقوف أحيل الى مكتب الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب في وحدة ​الشرطة القضائية​ للتوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص".