المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة انتحاري الكوستا الى حزيران المقبل

أرجأت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 24 حزيران المقبل، محاكمة "انتحاري الكوستا" ​عمر العاصي​، المتهم بالقيام بأعمال إرهابية ومحاولة ​تفجير​ نفسه داخل مقهى الكوستا في منطقة الحمراء في 21 كانون الثاني 2017، والذي جرى توقيفه من قبل ​مخابرات الجيش​ قبل أن ينجح بتفجير نفسه.

وجاء تأجيل الجلسة بعد موافقة هيئة المحكمة على طلب وكيلة المتهم المحامية فاديا شديد بتعيين طبيب نفسي لمعاينة عاصي وتقديم تقرير حول وضعه النفسي، وما إذا كان يتمتع بكامل قواه العقلية عند قبوله تنفيذ العملية.