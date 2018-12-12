بومبيو: لدى إيران علاقات مع القاعدة وتدعم الإرهابيين في لبنان

اعتبر وزير الخارجية الاميركية ​مايك بومبيو​، خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ حول لجنة العمل المشتركة الخاصة ببرنامج ​إيران​ النووي، "ان مساءلة إيران تراجعت لذلك تزايدت المخاطر جراء سلوكها"، مشيرا الى ان "​الولايات المتحدة​ لن تقبل أن تطور إيران صواريخ تهدد المنطقة، ولدينا أدلة على قيام إيران بتزويد ​الحوثيين​ في ​اليمن​ ب​الصواريخ​ والأسلحة"، وأكّد ان "لدى ايران علاقات مع ​القاعدة​ وتدعم الإرهابيين في ​لبنان​."

وشدّد بومبيو على ان "أمن حلفائنا بالنسبة لترامب ضرورة وله الأولوية، وستواصل واشنطن العمل على بناء تحالف من الدول الجادة لوقف ممارسات طهران التي تعهدت بالانخراط في المجتمع الدولي لكنها تمارس نفس أهدافها الثورية السابقة"، ورأى "ان الاتفاق النووي وفّر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة، فيما هي لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة وتدعم الإرهابيين في العالم"، مؤكدا ان "واشنطن ستقوم بتأسيس تحالف مع شركائها في المنطقة لمواجهة إيران"، وكشف ان "نسعى لإعادة فرض القيود الدولية السابقة على برنامج إيران للصواريخ البالستية".