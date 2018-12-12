مصادر "النشرة": الرئيس عون بانتظار عودة الحريري لتقييم نتائج مشاوراته

أفادت مصادر عبر "النشرة" أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قدم للقاء التشاوري رؤيته للحل، وصارحهم أن الوضع بالبلد لم يعد يحتمل التأخير، وأن مصلحة البلاد يجب أن تتقدم على أي شيء، لافتة إلى ان الرئيس عون استمع الى وجهة نظرهم والتي تتلخص بتمثيل واحد من الستة، ومضيفة: الرئيس عون ينتظر عودة ​الحريري​ من الخارج لوضعه في صورة ما حصل.

ورأت المصادر أن الرئيس عون لديه بعض ​الاتصالات​ التي سيقوم بها وقد لا تكون معلنة، مشيرة إلى أنه بعد لقاء النواب الستة كل المواقف أصبحت واضحة والآن سيصار إلى تقييمها.

واضافت المصادر: "ُطرح تصغير عدد الوزراء الى 24 او 18 ، والهدف ليس إبعاد أحد الأطراف عن المشاركة".