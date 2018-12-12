يضم مصر.. السعودية تعلن الاتفاق على تأسيس كيان لدول البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ)

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستثمار والتنمية في هذه الدول.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن "كيان البحر الأحمر" سيضم كلا من السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وأكدت الدول المجتمعة في الرياض، أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إنشاء كيان في حوض البحر الأحمر سيساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والبيئية والأمنية بدول المنطقة، بالإضافة إلى إيجاد توافق في سبل التنمية بين هذه الدول، والمساهمة في منع أي قوى خارجية من لعب أي دور بالمنطقة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد حضر الاجتماع التأسيسي لهذا الكيان، بالإضافة إلى وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان، ونائب وزير الخارجية اليمني، والأمين العام لوزارة الخارجية الأردني.