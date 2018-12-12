ترامب يعلن دعمه لمحمد بن سلمان: زعيم متمكن من السلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع رويترز، إنه يدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورفض ترامب التعليق على ما إذا كان بن سلمان متورطا في القتل، وقال "هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

وأضاف ترامب، في مقابلة من المكتب البيضاوي، أن محمد بن سلمان "متمكن من السلطة" في السعودية.

وقُتلَ خاشقجي (59 عامًا) في الثاني من أكتوبر الماضي خنقًا فور وصوله القنصلية السعودية بإسطنبول، وفق خطة كانت مُعدّة مُسبقة، وتم تقطيع جثته والتخلص منها لاحقًا، حسبما أفادت النيابة العامة التركية.

وبعد مرور أكثر من 3 أسابيع على اختفائه، أعلنت السعودية، مقتل خاشقجي داخل القنصلية التي زارها بصُحبة خطيبته التركية لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.

كانت النيابة السعودية أعلنت منتصف الشهر أن قتل خاشقجي جاء بناء على قرار من رئيس مجموعة تفاوض كانت مكلفة بالتفاوض معه لإعادته للمملكة، وأن الجريمة نتجت عن "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة".

وألقت السلطات القبض على 21 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، ووجّهت تهمًا لـ11 منهم بالتورّط في الجريمة. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي إلى الآن.