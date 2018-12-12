توري بورتش تعيّن بيار-إيف روسيل في منصب الرئيس التنفيذي

نيويورك -الأربعاء 12 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "توري بورتش" المحدودة عن تعيين بيار-إيف روسيل لتولي منصب الرئيس التنفيذي، بدءاّ من أوائل عام 2019. كان السيّد روسيل مسؤولاً تنفيذياً لفترة طويلة في "إل في إم إتش"، وسيعمل من مقر شركة "توري بورتش" في نيويورك. سينضمّ ويصدر تقاريره إلى مجلس إدارة الشركة. وبالتعاون مع السيدة بورتش، سيترأس الاستراتيجيّة العالميّة للشركة ويطبّقها مع التركيز على العمليّات.

وقالت توري بورتش، التي تشغل حاليّاً منصب الرئيس التنفيذي وستشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون الإبداعيّة، في هذا السياق: "يتوافر عدد قليل من الرواد الذين يتمتّعون بسجلّ تجاري وإعجاب شديد بالعمليّة الإبداعيّة. أحترم ما قام ببنائه في ’إل في إم إيتش‘ وأقيّم طريقة تفكيره على صعيد الأعمال، والترف، وقطاع الموضة ككل. ويتشارك أيضاً إيماني بأهميّة الشركة التي تقودها الثقافة. لدينا فريق إدارة قويّ ويشكّل بيار-إيف إضافة طبيعيّة في ظلّ استمرارنا بالتركيز على النموّ الطويل الأمد والتوسّع العالمي".

وصرّح بيار-إيف روسيل قائلاً: "يسرّني كثيراً أن أحصل على فرصة الانضمام إلى مثل هذه العلامة الشهيرة لأسلوب الحياة، هي التي تتمتّع بهويّة فريدة وأصيلة. وشهدت الشركة بقيادة توري نجاحاً لم يسبق له مثيل، وهي في وضع جيّد يمكّنها من النموّ الطويل الأمد على الصعيد العالمي. ومنذ اليوم الأوّل، لطالما كان الاستثمار في الإبداع والابتكار أولويّة استراتيجيّة للشركة. إنّني أتطلّع قدماً إلى العمل مع توري وفريقها للانطلاق من هذه الاستثمارات وتنفيذ استراتيجيّة الأعمال".

هذا وشغل السيّد روسيل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الموضة "إل في إم إيتش" خلال فترة 15 عام الماضية، وكان عضواً في اللجنة التنفيذيّة لمجموعة "إل في إم إيتش". خلال تلك الفترة التي أمضاها في "إل في إم إيتش"، قاد السيّد روسيل بنجاح إعادة التنظيم والتطوير العالمي لحافظة علامات الموضة في المجموعة التي تضمّ "سيلين" و"جيفنشي" و"لوي" و"بوتشي" وغيرها. بدأ السيّد روسيل مسيرته المهنيّة كمحلّل مالي لدى "إتش إي بي سي" و"مورجان ستانلي"، وتبعتها 14 عام من العمل لدى "ماكينزي آند كومباني" كشريك أوّل مسؤول عن ممارسات المنتجات الفاخرة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية.

وأضاف بايرون تروت، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بي دي تي آند كومباني" وعضو في مجلس إدارة "توري بورتش" المحدودة: "تُعدّ توري بورتش قائدة صاحبة رؤية لا تزال حتّى اليوم وفيّة لمهمّتها، وهي تستمع إلى عملائها وتتمتّع بحسّ قويّ بالمكانة التي تطمح بإيصال العلامة التجارية إليها. وتبقى ’بي دي تي آند كومباني‘ ملتزمة وواثقة في النموّ العالمي المستمرّ لعلامة أسلوب الحياة الشهيرة هذه. سيشكّل بيار-إيف روسيل إضافة استثنائيّة إلى فريق إدارة قويّ وموهوب".

لمحة عن "توري بورتش"

تعتبر "توري بورتش" علامة أمريكيّة لأسلوب الحياة، تلهم الناس حول العالم للتميّز على صعيد الشخصيّة، والجمال، والثقة. تمّ إطلاق المجموعة في فبراير 2004، وهي تجسد الأسلوب الشخصي والإرهاف الذي يميّز رئيسة مجلس الإدارة التنفيذيّة والرئيسة التنفيذيّة للشؤون الإبداعيّة توري بورتش. وتضمّ العلامة ملابس جاهزة، وأحذية، وحقائب، وأكسسوارات، وساعات، وأكسسوارات منزليّة، وعطور. يتوافر أكثر من 250 متجر "توري بورتش" في أمريكيا الشماليّة وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينيّة وآسيا وأستراليا، وتتوافر المجموعة في أكثر من 3000 قسم ومتجر متخصّص حول العالم وعبر الموقع الإلكتروني: toryburch.com. وينعكس التزام العلامة بمساعدة النساء على تحقيق أحلامهنّ في عمل مؤسّسة "توري بورتش"، ما يساعد على تعزيز تمكين المرأة وريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكيّة.

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