ماذا تستفيد إفريقيا من اتفاقية التجارة الحرة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وقعت 49 دولة إفريقية على اتفاقية التجارة الحرة، وصدّقت 9 دول عليها، وهي: "كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر ، وغينيا، وأوغندا ، والكودفوار، وتشيلى، وتشاد".

تقترب مصر من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تعتزم وزارة الصناعة والتجارة عرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها. واتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، يسهّل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه على مراحل زمنية. ومنطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية.

وقامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت 9 دول إفريقية بالتصديق عليها ، وهى كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر ، وغينيا، وأوغندا ، والكودفوار، وتشيلى، وتشاد وجاري استكمال اجراءات التصديق من الدول التى وقعت على الإتفاقية الأمر الذى يسهل دخول الإتفاقية حيز النفاذ فى القريب العاجل. اقرأ

وقامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت 9 دول إفريقية بالتصديق عليها ، وهى كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر ، وغينيا، وأوغندا ، والكودفوار، وتشيلى، وتشاد وجاري استكمال اجراءات التصديق من الدول التى وقعت على الإتفاقية الأمر الذى يسهل دخول الإتفاقية حيز النفاذ فى القريب العاجل. اقرأ أيضا: الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا. تنمية حركة التجارة تنمية حركة التجارة يؤكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية. وأوضح نصار أهمية الدور الذى سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام. اقرأ أيضا: رئيس جنوب إفريقيا: نريد إخماد صوت السلاح في القارة

رفاهية الشعوب الإفريقية وقالت آميليا بيامبادي وزيرة التجارة والصناعة الأوغندية ورئيس مفوضية منطقة التجارة الحرة الافريقية إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ستسهم في تحقيق رفاهية الشعوب الافريقية والتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي بكافة دول القارة لتحقيق أجندة افريقيا 2063. وأشارت الى ضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول الافريقية والتي تصل قيمتها الى 28% فقط بالنسبة لحجم التبادل التجاري للقارة مع دول العالم ، لافته الي ضرورة الاهتمام بمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق لتفعيل التواصل بين دول القارة الافريقية. ولفتت بيامبادي الي ضرورة تحسين منظومة انتقال السلع والخدمات والافراد بين دول القارة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الي اهمية توفير التمويل اللازم والقروض الميسرة للمشروعات التجارية والاستثمارية الافريقية. واشارت الي اهمية تحقيق الاستفادة القصوي من الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة الافريقية واستغلالها صناعياً بدلاً من تصديرها في صورها الأولية ، لافته الي ضرورة التوسع الزراعي والإستفادة من طاقات الشباب ودعم قطاع السياحة بكافة دول القارة بالإضافة إلى الإستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بالقارة الإفريقية لدعم المشروعات الصناعية بكافة دول القارة. ويبلغ عدد سكان القارة الأفريقية1.2 مليار نسمة ، ويصل ناتجها المحلي إلى2.5 تريليون دولار. اقرأ أيضا: الإحصاء: 623.6 مليون دولار زيادة في التبادل التجاري مع إفريقيا

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