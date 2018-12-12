انت الان تتابع العزلة والفتور.. آثار سلبية للسوشيال ميديا على أسرتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحدث الفتور في العلاقة بين الزوجين عندما يقل الحوار بينهما ويحدث ذلك عند انشغال كل طرف عن الآخر بشكل زائد، والذي قد يكون بسبب الاهتمام الزائد بمواقع التواصل الاجتماعي

على الرغم من أنها تسمى «مواقع التواصل الاجتماعي»، أي أن الهدف الأكبر منها هو تحقيق التواصل بين الأفراد وإزالة المسافات بينهم، وعلى الرغم من الإيجابيات والفوائد الكثيرة لها في التغلب على المسافة وقلة التكلفة وسهولة الوصول للأفراد الذين نرغب في التواصل معهم، فإن الاستخدام المفرط لها، أدي إلى نتائج عكسية سلبية على العلاقات الاجتماعية الحقيقية في الواقع بعيدا عن هذا العالم الافتراضي، لذلك يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الآثار السلبية والعمل على تقليلها ومنها:

1- التفكك الأسري: نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الآن مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا، والوقت الكبير الذي نستغرقه في تصفحها، فإنها تسببت في ضعف الروابط بين أفراد الأسرة، كنتيجة للانشغال الدائم بها حتى وإن كانت الأسرة مجتمعة في مكان واحد نجد أن كل فرد منتبه إلى شاشة الهاتف متابع لها ولا يتحدث مع الآخر. 2-

1- التفكك الأسري: نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الآن مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا، والوقت الكبير الذي نستغرقه في تصفحها، فإنها تسببت في ضعف الروابط بين أفراد الأسرة، كنتيجة للانشغال الدائم بها حتى وإن كانت الأسرة مجتمعة في مكان واحد نجد أن كل فرد منتبه إلى شاشة الهاتف متابع لها ولا يتحدث مع الآخر. 2- ضعف تأثير الوالدين: عند اهتمام الأبناء الزائد بمواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تؤثر فيهم بشكل أكبر بكثير من تأثير الوالدين، مما يزيد الفجوة بين الوالدين والأبناء فيقل التفاهم بينهما وتقل طاعة الأبناء للوالدين والتزامهم بالتوجيهات والتعليمات التي تصدر من الوالدين. 3- ضعف المستوى الدراسي: ولانشغال الأبناء معظم الوقت بتصفح مواقع التواصل واهتمامهم بمعرفة كل ما يحدث عليها، فإنهم يستغرقون فترة طويلة في متابعتها وبالتالي يحدث إهمال لمتابعة الدروس وضعف الانتباه والتركيز اثناء المذاكرة للانشغال بها، مما يؤثر بشكل كبير على درجات الأبناء ومستوى تحصيلهم. 4- فتور العلاقة بين الزوجين: 4- فتور العلاقة بين الزوجين: يحدث الفتور في العلاقة بين الزوجين عندما يقل الحوار بينهما ويحدث ذلك عند انشغال كل طرف عن الآخر بشكل مبالغ فيه، والذي قد يكون بسبب الانشغال في العمل أو الاهتمام الزائد بمواقع التواصل اكثر من الاهتمام بالتواصل مع الزوجة الموجودة في نفس المكان مع الزوج، وانشغالها هي أيضا عنه سواء بالمنزل أو الأبناء أو بمواقع التواصل، مما يتسبب في ضعف الحوار وبالتالي الفتور بينهما. 5- الخيانة الزوجية: 5- الخيانة الزوجية: قد تتسبب زيادة الاهتمام بهذه المواقع بمشكلات كبيرة بين الزوجين خاصة إذا اكتشفت الزوجة خيانة الزوج لها والعكس، مما يؤثر على العلاقة بينهم وقد تصل إلى الطلاق وانهيار الأسرة. 6- الدعم الأسري: 6- الدعم الأسري: الأسرة هي المصدر الأساسي والرئيسي للدعم النفسي والمادي لأفرادها وعندما يضعف دور الأسرة في حياة الفرد، فإن الدعم الذي يحصل عليه عند حاجته يصبح أضعف بكثير، مما يجب أن يكون عليه، وبالتالي فإن الفرد يصبح أضعف بكثير وأكثر عرضة واستجابة للمشكلات النفسية التي يمر بها ويقل مقاومته لها. على الرغم من أن هذه المواقع أصبحت جزءا لا يمكن الاستغناء عنه في حياة كل فرد إلا أنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية حتى تتمكن الأسرة من الحفاظ على قيمتها ودورها في حياة كل فرد ومن هذه الإجراءات: 1- على كل أب وأم مساعدة أبنائهم على التحكم في الوقت المستغرق في متابعة هذه المواقع، أي أن يكون هناك وقت محدد لمتابعتها، حتى يتمكنوا من الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالدراسة والاهتمام بمواهبهم وتنمية قدراتهم وحمايتهم من الآثار السلبية لهذه المواقع. 2- يجب أيضا أن يهتم الوالدان بزيادة الأوقات التي يجتمع فيها أفراد الأسرة مع بعضهم ويتيح الفرص للتواصل مع الآخرين سواء الأسرة أو الأصدقاء في الواقع وتحسين مهاراتهم الاجتماعية وتوفير الفرصة للاهتمام بهم والحصول على الدعم الحقيقي والمناسب والذي يمكن الفرد من التصدي للمشكلات النفسية التي يتعرض لها. 3- على الوالدين الاشتراك مع الأبناء في العديد من الأنشطة المفضلة لهم، حتى يتمكنوا من التواصل معهم والتفاهم معهم وتكوين علاقات قوية تساعد على تقليل الآثار السلبية للمواقع التي تتسبب في عزلة الأفراد عن أسرهم.

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