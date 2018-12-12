انت الان تتابع تيريزا ماي تنجو من سحب الثقة بدعم 158 نائبا محافظا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

أعلن 158 نائبا من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في تصويت "سحب الثقة منها"، المقرر إجراؤه مساء اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة العربية. ويجرى التصويت السري بين الساعة 18:00 والساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. ولكي تفوز "ماي"، يجب أن تحصل على 159 صوتا، وهو نصف عدد نواب حزب المحافظين زائد واحد. إذا حدث هذا، فستكون محصنة ضد أي محاولات أخرى لسحب الثقة لمدة عام. وقالت "ماي"، في وقت سابق من صباح اليوم، "إن أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست".

وقال حزب العمال البريطاني، في رده على تصريحات ماي، إن ضعف رئيسة الوزراء يهدد أداء الحكومة في هذا الوقت الحرج. تأتي تصريحات ماي للرد على ما أعلنه نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن التوصل إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد