انت الان تتابع مصر تفشل في التأهل لمونديال الكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٦ م

فشل منتخب مصر للكرة الشاطئية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تنظمها باراجواي 2019، بعدما خسر أمام نظيره النيجيري بسبعة أهداف مقابل ستة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ، مما ترتب عليه تأهل نيجيريا إلى الدور النهائي لأمم إفريقيا التي يحمل لقبها، بينما يلعب منتخب مصر على المركز الثالث والرابع مع الخاسر من لقاء المغرب والسنغال. المباراة جاءت مثيرة ونجح لاعبو نيجيريا في حسمها لصالحهم في الوقت القاتل من المباراة ليتأهلوا للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 4، عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف آدمز تايو الهدف الثاني في الدقيقة 7، ونجح مصطفى صاصا في تقليص الفارق لمصر في الدقيقة 9. وفي الدقيقة 5 من الشوط الثاني، أدرك هيثم كوستا التعادل لمصر، وعادت نيجيريا للتقدم من جديد في الدقيقة 7 عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو الهدف

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 4، عن طريق اللاعب عزيز أبو، وأضاف آدمز تايو الهدف الثاني في الدقيقة 7، ونجح مصطفى صاصا في تقليص الفارق لمصر في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 5 من الشوط الثاني، أدرك هيثم كوستا التعادل لمصر، وعادت نيجيريا للتقدم من جديد في الدقيقة 7 عن طريق إيميكا أوجبونا، وأضاف عزيز أبو الهدف الرابع في الدقيقة 8، وشهدت الدقيقة 9 إهدار منتخب مصر ركلة جزاء، قبل أن يحرز مصطفى سمير الهدف الثالث، لينتهي الشوط الثاني بتقدم نيجيريا 4-3.

وفي الشوط الثالث، سجل عزيز أبو الهدف الخامس لنيجيريا، ورد مصطفى سمير بالهدف الرابع لمصر، ونجح محمد عبد النبي في إدراك التعادل، لكن سرعان ما تقدمت نيجيريا مرة أخرى عن طريق أبو.

ونجح محمد عبد النبي في إدراك التعادل لمصر بهدف رائع، وقبل نهاية المباراة بــ20 ثانية، خطف نيجيريا بطاقة التأهل بالفوز 7-6.