انت الان تتابع لماذا لم يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 9 في مباراته التاسعة على ملعب أنفيلد، في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه للريدز، وبات الفرعون المصري، ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي

استطاع الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، أن يفرض اسمه بقوة من جديد على الساحة الرياضية العالمية، وذلك بعدما نجح في إحراز 4 أهداف، خلال 4 أيام فقط، بواقع تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في شباك بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتلي الريدز صدارة «البريميرليج»، بجانب هدفه العالمي في شباك نابولي الإيطالي، في ختام مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، لينجح الفريق الإنجليزي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من «الشامبيونزليج».

ورغم تألق صلاح ونجاحه في مواصلة أهدافه خلال المبارتين الأخيرتين، أمام بورنموث ونابول، فإن الدولي المصري، أثار الجدل من جديد، بعد رفضه الاحتفال عقب أهدافه الأربعة، وأصبح هناك سؤال يتردد في أوساط محبي ومشجعي «مومو» وهو لماذا أصبح محمد صلاح لا يحتفل بأهدافه؟، خاصة بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز

ورغم تألق صلاح ونجاحه في مواصلة أهدافه خلال المبارتين الأخيرتين، أمام بورنموث ونابول، فإن الدولي المصري، أثار الجدل من جديد، بعد رفضه الاحتفال عقب أهدافه الأربعة، وأصبح هناك سؤال يتردد في أوساط محبي ومشجعي «مومو» وهو لماذا أصبح محمد صلاح لا يحتفل بأهدافه؟، خاصة بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز أمس الثلاثاء، في ليلة عصيبة لحسم المتأهل منهما إلى دور ثمن النهائي لـ«الشامبيونزليج».

وله هتافنا: صلاح صلاح صلاح!

فنتصبب اسمه عرقاً. 🔴👑 pic.twitter.com/qXL3jKEGiF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 11, 2018

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic)

ولم يقتصر الأمر على هذا، بل نشر «أبو مكة»، صورة عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف حزينًا، الأمر الذي دفع عشاقه لتشجيعه عبر التعليقات، مطالبينه بالفرحة لما حقق من إنجاز، ويفسر «التحرير» خلال التقرير التالي السر وراء عدم احتفال محمد صلاح بأهدافه خلال الفترة الماضية.

— Mohamed Salah (@MoSalah)

الفرعون المصري أنهى موسمه الأول مع قلعة الأنفيلد، وهو على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما كان يحتكرها النجم الإنجليزي هاري كين في السنوات الأخيرة، كما أن «مو»، كانت له بصمة واضحة مع الفريق بعد وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-18، في المباراة التي خرج منها بسبب الإصابة الشهيرة على يد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني.

وبعدما بدأ الموسم الجديد (2018-2019)، كان الجميع ينتظر من محمد صلاح، نفس الأداء والتألق، لكن بدايته بعد عودته من الإصابة القوية التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال، في الكتف كانت سببا في توجيه سهام النقد عليه ووصفه الكثير بأنه لاعب الموسم الواحد، وهو ما أثار غضبه وظهر ذلك وأثر سلبًا على أدائه داخل الملعب، كما بدأت الصحافة في التكهن بالأسباب، فقال البعض إنه يمتلك شعورًا سيئًا في أنفيلد وأنه يرغب في الرحيل، ووصل البعض الآخر إلى ربطه بأنديةٍ أخرى مثل برشلونة، وأيضًا بوجود خلافات مع مدربه الألماني يورجن كلوب، بعدما جلس صلاح على مقاعد البدلاء في مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ولكن عاد الفرعون من كبوته، ونجح هذا الأسبوع في تسجيل «هاتريك» في شباك بورنموث صعد به لصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم، كما كان له الفضل الأول في صعود ليفربول لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدف المباراة الوحيد، في غياب الابتسامة المعتادة لصلاح.

كلوب يعلق

هداف الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، لم يصرح بسبب عدم احتفاله، ولكن يورجن كلوب سُئل عن سر عدم احتفال نجمه، فأجاب: «لكي أكون صادقًا، لم أر ذلك.. أنا لست متأكدًا، إذا لم يكن قد احتفل، لذا لا يمكنني التحدث بهذا الشأن».

من أجل تلك اللحظات، نعشق كرة القدم.

من أجل تلك اللحظات، نعشق الريدز.pic.twitter.com/vcfljuiUsz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 11, 2018

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic)

لكن المدرب الألماني لم يتوقف في الحديث عن الفرعون وقال: «لم أشعر ولو لوهلة بالقلق على أداء صلاح.. نحتاج فقط لأن نتطور دائمًا، وبالنسبة له عليه مواصلة العمل والمكافحة من أجل تكرار إنجاز الموسم الماضي بتسجيله 41 هدفا».

وأردف كلوب: «إذا سجلت 10 أهدافٍ سيقول الجميع بعد الخمسة الأُول إنك ستكرر هذا الإنجاز، لكنك لو أحرزت 39 هدفا فقط بنهاية الموسم سيمتعض البعض ويقول إنهم ليسوا 41»، وأضاف: «علينا جميعًا تعلم كيفية التعامل مع هذا، وهو يفعل ذلك بالفعل.. هو يريد أن يكرر هذا الإنجاز من جديد هذا الموسم، لكن علينا التقدم خطوة بخطوة من أجل تحقيق الهدف المنشود».

مُكتشف محمد صلاح يتحدث

لم يكن يورجن كلوب الوحيد الذي سُئل عن سبب عدم احتفال محمد صلاح بالأهداف في الأسبوع الأخير، بل وصل الأمر إلى مصر مهد فرعون الريدز، وسُئل عن الأمر مُكتشف ابن محافظة الغربية في مداخلةٍ له لأحد البرامج التليفزيونية، فما كان منه إلا نفيه أن الأمر له علاقة بكل ما قيل في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

حمدي نوح، قال: «لم يحتفل صلاح لأن تسجيل الأهداف أصبح أمرًا طبيعيا بالنسبة له»، وأضاف: «قد يكون متأثرًا بالهجوم عليه من الصحف الإنجليزية ووصفه بلاعب الموسم الواحد، لكن الفكرة الأساسية هي أن التسجيل أصبح أمرا معتادا بالنسبة له، وهو الآن يتحدى نفسه للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019».

جارسيا يفسر عدم احتفال صلاح

وحلل اللاعب السابق في ليفربول، لويس جارسيا، عدم احتفال محمد صلاح، بعد الهدف الذي سجله للريدز، في مرمى نابولي، وفي الاستوديو التحليلي لقناة BT Sport البريطانية، سأل جاري لينكر، لويس جارسيا وريو فرديناند، عن سبب عدم ابتسام صلاح بعد الهدف.

هدف محمد صلاح الرائع امام نابولى 😋😋@MoSalah pic.twitter.com/TlcxxMI1u0 — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) December 11, 2018

— Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby)

وقال جارسيا في رده على السؤال: «أعتقد أنه لا يشعر بنفس شعور الموسم الماضي، حيث كان كل شيء أكثر سهولة، ولكن هذا العام هو يصارع ويقاتل، وكان لديه الكثير من الفرص لكنه لم يسجل الكثير من الأهداف.. ربما يحاول إثبات نفسه.. أعتقد أنه ظهر بصورة جيدة أمام نابولي».

أما مدافع مانشستر يونايتد السابق، فتحدث عن مركز صلاح، وتجنب الحديث عن عدم ابتسامه، وقال: «أعتقد أن اللعب على الرواق الأيمن أفضل بالنسبة له. لديه حرية أكبر هناك ولا تتم مراقبته بمدافعين. أشعر أنه يكون أكثر حرصًا عندما يلعب في هذا المكان».

- الملوك لا يحتفلون

صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية نشرت تقريرًا عن هدف صلاح وآراء الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي في مسألة رفض اللاعب الاحتفال بأهدافه، وتساءل أحد الجماهير على «تويتر» وفقا للصحيفة الإنجليزية: «لماذا توقفت احتفالات صلاح؟»، ليرد عليه آخر: «الملوك لا يحتفلون، الشعوب فقط هم الذين يحتفون بملوكهم، ولذلك لا يحتفل محمد صلاح بالأهداف»، وعلق آخر «محمد صلاح لم يحتفل بأهدافه لأن الصمت لغة العظماء والملوك».

OPTA | محمد صلاح اشترك بـ 48 هدف في 38 مباراة مع ليفربول في الأنفيلد (سجل 35 وصنع 13) . #LFC pic.twitter.com/8J1NW9vRhT — عالم ليفربول (@LFCW0rld) December 12, 2018

— عالم ليفربول (@LFCW0rld)