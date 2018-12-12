جيرارد بيكيه يقترب من شراء ناد كتالوني

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ م
اقترب نجم المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، من شراء أحد الأندية الكتالونية، خلال الفترة المقبلة، وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن بيكيه من خلال شركته "كوزموس" يضع اللمسات الأخيرة على شراء نادي "إف سي أندورا"، وهو نادي إمارة أندورا، وأشارت الصحيفة إلى أن شركة بيكيه، ستتولى ملكية النادي، بعد الحصول على موافقة وشيكة بين الطرفين، ومن الجانب القانوني، علمًا بأن بيكيه، صرح في نوفمبر الماضي خلال حواره لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأنه يسعى لشراء نادٍ ويقوده للمنافسة بقوة.
ويلعب نادي أندورا الذي تم تأسيسه عام 1942 في مسابقات الاتحاد الإسباني، ويشارك حاليا في الدرجات الدنيا بالدوري الإسباني، ولعب 17 عاما في دوري الدرجة الثانية، ونافس على الترقي في مواسم "1988-1989"، و"1989-1990"، وكان أفضل إنجاز للنادي في بطولة كأس الملك، وصوله لدور الـ16 موسم "1995-1996"، وتأثر النادي
يشار إلى أن جيرارد بيكيه، وافق في نوفمبر الماضي، على دفع غرامة قدرها 48 ألف يورو، بسبب قيادته سيارته دون وجود نقاط في رخصته، وفي جلسة سريعة عقدت اليوم بدائرة التحقيق رقم 27، قبل مدافع الفريق الكتالوني بدفع غرامة، وبذلك أغلقت القضية التي كانت مفتوحة ضده، لارتكابه جريمة ضد سلامة الطريق، وفاجأت شرطة المدينة، اللاعب، في أغسطس الماضي، وضبطته يقود بلا نقاط للقيادة في رخصته.
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