انت الان تتابع جيرارد بيكيه يقترب من شراء ناد كتالوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ م

اقترب نجم المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، من شراء أحد الأندية الكتالونية، خلال الفترة المقبلة، وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن بيكيه من خلال شركته "كوزموس" يضع اللمسات الأخيرة على شراء نادي "إف سي أندورا"، وهو نادي إمارة أندورا، وأشارت الصحيفة إلى أن شركة بيكيه، ستتولى ملكية النادي، بعد الحصول على موافقة وشيكة بين الطرفين، ومن الجانب القانوني، علمًا بأن بيكيه، صرح في نوفمبر الماضي خلال حواره لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأنه يسعى لشراء نادٍ ويقوده للمنافسة بقوة.

ويلعب نادي أندورا الذي تم تأسيسه عام 1942 في مسابقات الاتحاد الإسباني، ويشارك حاليا في الدرجات الدنيا بالدوري الإسباني، ولعب 17 عاما في دوري الدرجة الثانية، ونافس على الترقي في مواسم "1988-1989"، و"1989-1990"، وكان أفضل إنجاز للنادي في بطولة كأس الملك، وصوله لدور الـ16 موسم "1995-1996"، وتأثر النادي