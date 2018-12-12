محمد صلاح وكأس العالم الأكثر رواجًا في «Google مصر»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيطرت الرياضة على العديد من عمليات البحث على محرك Google هذا العام، نظرا لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 ومشاركة المنتخب المصري فيها بقيادة النجم محمد صلاح

أصدرت Google اليوم تقريرها السنوى، الذى يتناول أكثر عمليات البحث رواجا على محركها لعام 2018، ويقدم لمحة عن أهم المواضيع التى بحث عنها المصريون خلال العام الماضي. وتتضمن نتائج عمليات بحث المصريين الأكثر شيوعا، الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغانى والبرامج التليفزيونية والمسلسلات فى مصر، وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث فى العالم (أو الأسئلة) على محرك Google هذا العام، لاستخلاص نتائج تعكس واقع 2018 وما كان يهتم به المصريون فيها.

وبعد تنقية القوائم من المعلومات أو المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المكررة، تم استخلاص النتائج. وكما كان الوضع فى العام الماضى تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليات البحث للعام الثانى على التوالى، بينما جاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التى حرص المصريون على متابعة أخبارها

وبعد تنقية القوائم من المعلومات أو المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المكررة، تم استخلاص النتائج. وكما كان الوضع فى العام الماضى تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليات البحث للعام الثانى على التوالى، بينما جاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التى حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار. وسيطرت الرياضة على العديد من عمليات البحث لهذا العام، نظرا لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 ومشاركة المنتخب المصرى، حيث تصدرت الاستفسارات المتعلقة بمباراة مصر وروسيا ومصر والسعودية بكأس العالم قائمة أكثر المباريات رواجا لهذا العام، كما شملت قائمة الشخصيات الرياضية المدرب رامون دياز واللاعب عبد الله السعيد. وهيمنت الأحداث المحلية، مثل معرفة اللجنة الانتخابية ومهرجان القاهرة السينمائي، على قائمة الأحداث وكان كأس العالم ومظاهرات فرنسا هي الأحداث الدولية الوحيدة التي تضمنتها القائمة. أما قائمة المسلسلات فقد تصدرها البحث عن مسلسل نسر الصعيد ومسرح مصر -الموسم الثالث، وقائمة الشخصيات الرياضية، تصدرها رامون دياز،

عبد الله السعيد، محمد محمود، سيد عبد الحفيظ. وفيما يلي أهم مواضيع البحث في مصر عام 2018: البحث العام نتيجة الثانوية العامة 2018 ليفربول دعم مصر مسلسل نسر الصعيد معرفة اللجنة الانتخابية جمال خاشقجي أوقات الصلاة رمضان 2018 نتيجة دبلوم الصنايع المعلمون أولا الشخصيات العامة الشخصيات العامة محمد صلاح هيفاء وهبي كوليندا غرابار كيتاروفيتش حسام حبيب ملك قورة عمرو دياب رضوى الشربينى صفاء الهاشم ستيفن هوكينج محمد رمضان الأخبار والأحداث الأخبار والأحداث كأس العالم معرفة اللجان الانتخابية مهرجان القاهرة السينمائي خسوف القمر مهرجان الجونة 2018 حركة المحافظين مظاهرات فرنسا حادث المنيا حركة تنقلات الشرطة 2018 تابوت الإسكندرية أغاني أغاني مهرجان لأ لأ أغنية أنا جدع ديسباسيتو 3 دقات العب يلا مهرجان هات سيجارة نسر الصعيد داري يا قلبي قالوا إيه علينا أغنية الكيف برامج تليفزيونية ومسلسلات برامج تليفزيونية ومسلسلات مسلسل نسر الصعيد مسرح مصر الموسم الثالث سك على إخواتك مسلسل البيت الكبير رامز تحت الثلج مسلسل الأفعى مسلسل أيوب كلبش 2 مسلسل أبو العروسة مسلسل للعشق جنون الشخصيات الرياضية الشخصيات الرياضية رامون دياز عبد الله السعيد محمد محمود سيد عبد الحفيظ محمود السلمي المباريات المباريات مباراة مصر وروسيا مباراة مصر والسعودية الأهلى والترجى مباراة مصر والنيجر مباراة مصر وسوازيلاند مصر وأوروجواي الأهلي وبتروجت ليفربول وإيفرتون مباراة مصر وتونس مباراة مصر والبرتغال الأبحاث الرياضية الأبحاث الرياضية ليفربول تردد قناة بيراميدز جدول مباريات كأس العالم تردد "بين سبورت المفتوحة" الدورى المصرى أهداف محمد صلاح استاد الماكس منتخب السعودية بوكا جونيورز مدرب الأهلى الجديد كما يمكن الاطلاع على على نتائج البحث العالمية عبر موقع مؤشرات Google والذي يظهر أكثر المؤشرات رواجا بصفة يومية إلى جانب نتائج البحث لهذا العام.

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