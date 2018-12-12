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محمد صلاح وكأس العالم الأكثر رواجًا في «Google مصر»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيطرت على العديد من عمليات البحث على محرك Google هذا العام، نظرا لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 ومشاركة المنتخب المصري فيها بقيادة النجم محمد صلاح

أصدرت Google اليوم تقريرها السنوى، الذى يتناول أكثر عمليات البحث رواجا على محركها لعام 2018، ويقدم لمحة عن أهم المواضيع التى بحث عنها المصريون خلال العام الماضي. وتتضمن نتائج عمليات بحث المصريين الأكثر شيوعا، الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغانى والبرامج التليفزيونية والمسلسلات فى مصر، وتم جمع البيانات من تريليونات عمليات البحث فى العالم (أو الأسئلة) على محرك Google هذا العام، لاستخلاص نتائج تعكس واقع 2018 وما كان يهتم به المصريون فيها.

وبعد تنقية القوائم من المعلومات أو المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المكررة، تم استخلاص النتائج. وكما كان الوضع فى العام الماضى تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليات البحث للعام الثانى على التوالى، بينما جاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التى حرص المصريون على متابعة أخبارها

وبعد تنقية القوائم من المعلومات أو المحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المكررة، تم استخلاص النتائج.

وكما كان الوضع فى العام الماضى تصدرت نتائج الامتحانات المدرسية عمليات البحث للعام الثانى على التوالى، بينما جاء اللاعب المصرى محمد صلاح على رأس قائمة الشخصيات العامة التى حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار.

وسيطرت الرياضة على العديد من عمليات البحث لهذا العام، نظرا لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 ومشاركة المنتخب المصرى، حيث تصدرت الاستفسارات المتعلقة بمباراة مصر وروسيا ومصر والسعودية بكأس العالم قائمة أكثر المباريات رواجا لهذا العام، كما شملت قائمة الشخصيات المدرب رامون دياز واللاعب عبد الله السعيد.

وهيمنت الأحداث المحلية، مثل معرفة اللجنة الانتخابية ومهرجان القاهرة السينمائي، على قائمة الأحداث وكان كأس العالم ومظاهرات فرنسا هي الأحداث الدولية الوحيدة التي تضمنتها القائمة.

أما قائمة المسلسلات فقد تصدرها البحث عن مسلسل نسر الصعيد ومسرح مصر -الموسم الثالث، وقائمة الشخصيات الرياضية، تصدرها رامون دياز،
عبد الله السعيد، محمد محمود، سيد عبد الحفيظ.

وفيما يلي أهم مواضيع البحث في مصر عام 2018:

البحث العام

نتيجة الثانوية العامة 2018

دعم مصر

مسلسل نسر الصعيد

معرفة اللجنة الانتخابية

جمال

أوقات الصلاة

رمضان 2018

نتيجة دبلوم الصنايع

المعلمون أولا

الشخصيات العامة

محمد صلاح

هيفاء وهبي

كوليندا غرابار كيتاروفيتش

حسام حبيب

ملك قورة

عمرو دياب

رضوى الشربينى

صفاء الهاشم

ستيفن هوكينج

محمد رمضان

الأخبار والأحداث

كأس العالم

معرفة اللجان الانتخابية

مهرجان القاهرة السينمائي

خسوف القمر

مهرجان الجونة 2018

حركة المحافظين

مظاهرات فرنسا

حادث المنيا

حركة تنقلات الشرطة 2018

تابوت الإسكندرية

أغاني

مهرجان لأ لأ

أغنية أنا جدع

ديسباسيتو

3 دقات

العب يلا

مهرجان هات سيجارة

نسر الصعيد

داري يا قلبي

قالوا إيه علينا

أغنية الكيف

برامج تليفزيونية ومسلسلات

مسلسل نسر الصعيد

مسرح مصر الموسم الثالث

سك على إخواتك

مسلسل البيت الكبير

رامز تحت الثلج

مسلسل الأفعى

مسلسل أيوب

كلبش 2

مسلسل أبو العروسة

مسلسل للعشق جنون

الشخصيات الرياضية

رامون دياز

عبد الله السعيد

محمد محمود

سيد عبد الحفيظ

محمود السلمي

المباريات

مباراة مصر وروسيا

مباراة مصر والسعودية

الأهلى والترجى

مباراة مصر والنيجر

مباراة مصر وسوازيلاند

مصر وأوروجواي

الأهلي وبتروجت

ليفربول وإيفرتون

مباراة مصر وتونس

مباراة مصر والبرتغال

الأبحاث الرياضية

ليفربول

تردد قناة بيراميدز

جدول مباريات كأس العالم

تردد "بين سبورت المفتوحة"

الدورى المصرى

أهداف محمد صلاح

استاد الماكس

منتخب

بوكا جونيورز

مدرب الأهلى الجديد

كما يمكن الاطلاع على على نتائج البحث العالمية عبر موقع مؤشرات Google والذي يظهر أكثر المؤشرات رواجا بصفة يومية إلى جانب نتائج البحث لهذا العام.

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