انت الان تتابع السفارات تعود إلى سوريا.. هل تنتهي الأزمة السياسية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - السفارات الإيطالية واليونانية والإماراتية تقوم بعمليات تجديد لمقراتها في العاصمة، ويمكن أن يكون هناك اتصالات مع الخارجية السورية لعودة الموظفين واستئناف عملهم

بات الحديث عن إعادة فتح السفارات التي تم إغلاقها في سوريا مع بدء الحرب فيها، يأخذ شكلا إيجابيا، لا سيما بعد زيارة وفود لدول عديدة منها الإمارات وإيطاليا إلى دمشق تمهيدا لفتح مقارهم، فضلا عن أن سفارتي إيطاليا واليونان قد أعادتا موظفيهما وتقومان بعملية تجديد مكاتبهما، بينما تدرس ألمانيا أيضا إعادة فتح سفارتها التي أغلقتها في العام 2012، وهو ما يدل على إمكانية بحث مسألة إعادة إعمار سوريا على الصعيد الإقليمي والدولي في أقرب وقت، إضافة إلى أنه سيؤثر إيجابا على عودة النازحين السوريين من لبنان ودول الجوار إلى بلادهم.

مصادر دبلوماسية سورية أوضحت أن تحرك سفارات دول الخارج في اتجاه سوريا يشير إلى معطيات إيجابية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يشمل عودة الحياة السياسية والدبلوماسية الطبيعية إليها، لا سيما بعد وقف إطلاق النار في جميع المناطق. وأضافت المصادر أن هذا الوضع الجديد يجعل المنظمات الدولية وعلى

مصادر دبلوماسية سورية أوضحت أن تحرك سفارات دول الخارج في اتجاه سوريا يشير إلى معطيات إيجابية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يشمل عودة الحياة السياسية والدبلوماسية الطبيعية إليها، لا سيما بعد وقف إطلاق النار في جميع المناطق. وأضافت المصادر أن هذا الوضع الجديد يجعل المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تُماشيه، وتُوافق بالتالي على عودة النازحين السوريين من لبنان ودول الجوار، بحسب "الديار". وفي مؤشر على بداية الاستقرار السياسي في دمشق، قبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، أوراق اعتماد تيكران كيفوركيان سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية أرمينيا وخوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس سفيرا لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجمهورية العربية السورية.

اقرأ أيضا: اتفاق إدلب.. الجيش السوري ينتقم من الجماعات المسلحة واستقبل الرئيس الأسد السفيرين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة، كلٌّ على حدة، وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما، كما نقلت وكالة "سانا". وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية. الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، قال: إن "السفارات الإيطالية واليونانية والإماراتية، تقوم بعمليات تجديد لمقراتها في العاصمة، ويمكن أن يكون هناك اتصالات مع الخارجية السورية لعودة الموظفين واستئناف عملهم"، مضيفا: "سيعود الجميع".

اقرأ أيضا: هل تشن إسرائيل الحرب على حزب الله اللبناني؟ وأكد عضو مجلس الشعب السوري: "الحديث عن فتح سفارات بعض الدول العربية في دمشق ليس تسريبات، وإن كان شائعات فهي ليست من العدم، وأعتقد أنه بالفعل هناك شيء يجري التحضير له". وحول إمكانية عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية أوضح عمار الأسد: "هذا الأمر ليس مرهونا بالدول العربية بقدر ما يتوقف على القرار السوري، لأن هناك الكثير من الأمور يجب أن نتحدث فيها منها العقوبات والموقف العدائي من الشعب السوري والكثير من الملفات، التي لبعض الدول العربية يد فيها، ويدنا ممدودة للجميع، ولكل من يريد الخير لسوريا، بما فيهم من تآمر على سوريا في السابق". من جانبه أشار رئيس اللجنة السياسية في البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إلى أن تكون المصالحة (العربية العربية) شعار المرحلة المقبلة، وأن يتم رفع الحظر عن سوريا، التي طالب بعض النواب بأن تدفع ما عليها من مستحقات مالية، مؤكدا أن عودة السفارات هي بداية للاستقرار السياسي.

اقرأ أيضا: بعد هجمات إسرائيل.. هل قلصت إيران نفوذها في سوريا؟ بينما نوه بشار جعفري الممثل الدائم لسوريا في الأمم المتحدة، بلقائه بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجوريني، مطالبا إياها بإعادة فتح السفارات السورية في أوروبا ومساعدة سوريا على مكافحة الإرهاب. وأوضح جعفري أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لدعم سوريا في دحر الإرهاب وعودة الاستقرار السياسي إليها، بحسب الميادين". وتعيش سوريا منذ 8 سنوات حالة حرب يومية من جميع النواحي، مما تسبب في فوضى عارمة، نتج عنها أزمات عديدة، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى، ونزوح مئات الآلاف.

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