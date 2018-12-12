نواب في البرلمان الصومالي ينتفضون على فرماجو .. إنفوجرافيك

تقدم 92 نائباً في البرلمان الصومالي بمقترح للمطالبة بعزل الرئيس محمد عبدالله فرماجو على خلفية عدد من الجرائم والخروقات للدستور .

وبحسب إنفوجرافيك خاص بـ"الخليج 365" فقد جاءت هذه المطالبة عقب تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وبعض الأقاليم .

وقد إستند النواب إلى إنتهاك فرماجو لأكثر من ثمانية بنود دستورية عليا، حيث يتهمون فرماجو بالتدخل المفرد في إدارة الأقاليم .

وقد بلغت الأزمة ذروتها بعد إقدام نائبا رئيس البرلمان الموالين لفرماجو على حل اللجنة المالية في البرلمان دون أي سلطة قانونية .