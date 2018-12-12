دستور الحمدين أكبر خدعة لسرقة حقوق القطريين .. إنفوجرافيك

يعتبر دستور الحمدين، أكبر خدعة تعرض الشعب القطري لسرقة حقوقه من قبل التنظيم الذي يعتمد على المجنسين في تنفيذ جرائمه وأهدافه .

ويكشف إنفوجرافيك خاص بـ"الخليج 365" أبرز تلك الخدع التي تضمنها الدستور القطري، ومنها السلطة المطلقة التي كشفت تجاهل رغبات الشعب وقمعه .

كما يقوض الدستور الذي أعده تنظيم الحمدين، حرية تبادل السلطة، حيث شكل إنقلاباً وإقصاء لـ"آل ثاني" وحصر الحكم في أبناء حمد، الذي أنقلب على والده خليفة آل ثاني .

وقد أطاع دستور الحمدين بالمشاركة الشعبية التي يدعو إلى تطبيقها في البلدان العربية ويتخذها كحجة للتدخل في شؤون تلك الدول خدمة لتركيا وإيران .

كما تسبب هذا الدستور بإقصاء مجلس العائلة الحاكمة وتحول النظام إلى "الحاكم بأمره" صاحب السلطة المطلقة، وهو ما جعل تميم يعمل على نهب أموال الشعب القطري لدعم الإرهاب .