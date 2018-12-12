شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يناقش خطة عمله فى المرحلة المقبلة بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار" مع سلطان الشيخ الزعيرى أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، بمقر الحزب الرئيسى فى مصر الجديدة.

وناقش الاجتماع ، حسب بيان صادر عن الحزب، خطة عمل المرحلة المقبلة واستراتيجية الحزب العامة، وسبل تحقيق خدمات ومطالب أبناء مطروح.

وعرض سلطان الشيخ، أمين مطروح احتياجات المحافظة وأبرز المشكلات التى يعانيها القطاعات المختلفة.

وأكد الدكتور عصام خليل، على أن الحزب لن يدخر جهدا لخدمة أبناء الوطن وبخاصة المناطق الحدودية باعتبار أبنائها خط دفاع عن الوطن إلى جوار رجال القوات المسلحة البواسل والجهاز الشرطي.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن أول أهداف الحزب إعلاء اسم البلاد وتحقيق النهوض بكافة القطاعات والهيئات وتعضيد القيادة السياسية الرشيدة لوضع مصر صدره الأمم.