تفاصيل جديدة في قضية “راقي بركان” تشميع منزله وتأجيل محاكمته إلى غاية يناير المقبل

أجلت المحكمة محاكمة “راقي بركان” إلى يوم 15 يناير من الشهر المقبل، للتحقيق معه في قضية استغلال فتيات بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.

واعترف “راقي بركان”، أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بعدم إلمامه بالرقية الشرعية، حيث وجهت إليه تهمة الفساد، والتحريض، والشعوذة، وتم إيداعه السجن المحلي إلى غاية الجلسة الثانية، التي حددت في التاريخ المذكور أعلاه.

وحسب مصادر “اليوم”24، فإن “الراقي” المعني بالأمر كان يمارس الرقية الشرعية في الطابق الأرضي، عبر استدراجه لزبوناته، وإدخالهن من “الكراج” مستعينا بشخص آخر لممارسة الرقية الشرعية.

وكشف شهود عيان من جيران المتهم “راقي بركان” أن الأخير كان يمارس الرقية الشرعية، منذ عيد الفطر الماضي، في بناية غير مكتملة البناء، حيث جرى تشميعها من قبل السلطات المحلية، أمس الاثنين.

وأكد أب إحدى ضحايا “الراقي”، المسماة “حسناء” أن ابنته تعاني حالة نفسية جد متدهورة، بعد علمها بالخبر، خصوصا بعد نشر أحد الفيديوهات عن طريق “واتساب”، مضيفا أن والدتها كانت على دراية بزياراتها المتكررة لـ”الراقي”، حيث كانت تعاني صداعا على مستوى الرأس.

ونفت والدة الراقي المتهم أمام السلطات المحلية، التي استدعتها للتحقيق معها، علمها بممارسة ابنها للرقية الشرعية، مؤكدة أن ابنها ذا سمعة طيبة، خصوصا لدى أوساط جيرانه في بلجيكا، حيث كان يقطن، قبل عودته إلى المغرب واستقراره في مدينة بركان.