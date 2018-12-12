عرعرة النقب: طالب يعتدي على معلم مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة المعلمين بالتنسيق مع لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة عرعرة النقب (طوماشين) عن إضراب احتجاجا على العنف لساعة واحده غدا الخميس.
وجاء هذا القرار بعد الاعتداء بالضرب على معلم من قبل أحد الطلاب داخل الصف أمام جميع طلاب الصف صباح اليوم، الأربعاء.
وأفيد أن المعلم باشر ممارسة مهنة التدريس في المدرسة حديثا، وقد فوجئ بالاعتداء ولم يحرك ساكنا.
يذكر أن الاعتداءات على المعلمين في المدارس تكررت في الآونة الأخيرة.
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