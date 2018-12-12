ارتفاع الجنيه الاسترليني بعد توقع هيئة بي بي سي فوز ماي بالتصويت على الثقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سجل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا الاربعاء بعد أن ذكرت هيئة البي بي سي أن غالبية أعضاء البرلمان المحافظين سيدعمون رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التصويت بحجب الثقة. وعند نحو الساعة 13:15 ت غ وصل سعر الجنيه الاسترليني 1,2588 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 20 شهرا ليبلغ 1,2478. وسجل اليورو 90,17 بنسا.

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