غوتيريش يدقّ ناقوس الخطر في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش

عاد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في زيارة غير معلنة الأربعاء ليؤكد أن "المسائل السياسية الرئيسية لم تحلّ بعد".

وشدّد غوتيريش على أن مكافحة التغير المناخي هي "مسألة حياة أو موت"، داعيا الوفود المجتمعة في بولندا منذ عشرة أيام إلى تخطي خلافاتها المتعددة للتصدّي بفعالية للاحترار.

ويلتئم ممثلو نحو مئتي دولة في اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي يستمر حتّى الرابع عشر من كانون الأول/يناير في كاتوفيتسه البولندية، بغية إعطاء زخم لاتفاق باريس رغم تيّارات معاكسة قد تقضي على المساعي الطموحة.